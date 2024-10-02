В Бишкеке завотделом Судебного департамента уволили за пьяное вождение

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 1 октября сотрудники УПСМ Бишкека остановили автомобиль Hyundai Sonata, водителя которого заподозрили в управлении авто в нетрезвом состоянии. Сотрудник пресс-службы столичного УПСМ Мирлан Таалайбеков рассказал, что водитель пытался избежать наказания и показывал свое служебное удостоверение, в котором говорится, что мужчина работает заведующим отделом Судебного департамента при Верховном суде.

Водителя доставили в наркологию, где медики подтвердили, что мужчина пьян. Авто водворили на штрафстоянку, а на водителя составлен соответствующий протокол.

В свою очередь, в пресс-службе Судебного департамента при Верховном суде пояснили, что вышеупомянутый водитель является заведующим отделом контроля за деятельностью подразделений службы судебных исполнителей Чуйского областного управления. Мужчина освобожден от должности.