В Бишкеке задержан активный член организованной преступной группы

В Бишкеке задержан активный член организованной преступной группы, изъят пистолет с глушителем, сообщили в МВД КР.

По данным милиции, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам ГУУР МВД стало известно, что некий мужчина по имени «Саке» и группа из 4-5 человек наладили устойчивый канал по сбыту наркотических средств и огнестрельного оружия.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 267 (хранение огнестрельного оружия) Уголовного кодекса КР.

На территории Бишкека проведена спецоперация, в ходе которой задержан гражданин К.Р. 1986 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области, который состоит на оперативном учете МВД, как активный член ОПГ Камчы Асанбека(Кольбаев).

При проведении обысковых мероприятий, у него обнаружен и изъят пистолет неустановленной марки, со стертыми номерами и глушителем к нему.

Согласно статьи 96 УПК КР гражданин К.Р. задержан по подозрению в совершении преступления и водворен в изолятор временного содержания.

Следствие по делу продолжается.