ГКНБ КР: Выявлен факт незаконного вывода государственного имущества в интересах ОПГ

ГКНБ КР выявлен факт вывода в нарушение установленного национальным законодательством порядка отдельных объектов государственной собственности из бывшей Бишкекской швейной фабрики «40 лет Октября» в пользу аффилированных лиц К.Асанбека.

В рамках возбужденного уголовного дела установлено, что в 2004 году с баланса указанного предприятия с нарушением действовавших на тот момент законодательных процедур, в угоду своим корыстным интересам, незаконно выведены в частную собственность крупные объекты промышленности, общей площадью 13 000 кв. метров, в пользу ОсОО «Рос-Трейд» (ныне ТЦ «Детский Мир»), директором являлся гражданин «А.М.С.» – доверенное лицо гражданина «А.А.».

Далее, в 2009 году «А.М.С.», желая отстранить «А.А.» и стать единоличным владельцем ТЦ «Детский мир», вступил в партнёрские отношения с К.Асанбеком. Последнему передано 50% доли компании ОсОО «Рос-Трейд» и 3-х этажное здание с коммерческими помещениями площадью 2900 кв. метров.

А в 2020 году здание ТЦ «Детский мир», площадью 10 000 кв. метров, «А.М.С.» реализовал инвестору «Н.М.Р.» за 6 млн. долларов США и согласно договору из указанной суммы 2,3 млн. долларов США были переданы К.Асанбеку.

Более того, в результате проведения соответствующих следственно-оперативных мероприятий получены сведения, подтверждающие факт финансирования деструктивной деятельности лидера ОПГ К.Асанбека со стороны гражданина «А.М.С».

Вместе с тем, в результате проведенных следственных мероприятий, аффилированные лица К.Асанбека, осознавая противоправность владения, на добровольной основе передают на баланс государства вышеотмеченное 3-х этажное здание, площадью 2900 кв. метров и стоимостью более 900 млн. сомов.

В рамках уголовного дела гражданин «А.М.С.» задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 263 ч.1 Уголовного кодекса КР, и сроком на два месяца водворен в СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время продолжаются необходимые специальные следственные действия по установлению других причастных лиц, а также по возмещению нанесенного ущерба государству.

ГКНБ предупреждает об уголовной ответственности за предоставление или сбор денежных средств, предметов, веществ и иного имущества, предоставления права на имущество или выгод имущественного характера, а также дарение, мена, пожертвования, благотворительная помощь, оказание информационных и иного рода финансовых услуг ОПГ.