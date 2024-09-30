ГКНБ КР: По факту вымогательства взятки задержан председатель Тонского районного суда Ыссык-Кульской области

ГКНБ КР в ходе проводимой системной работы по выявлению, предупреждению и пресечению коррупционных проявлений в судебной системе КР, 27 сентября 2024 года по возбужденному уголовному делу по факту вымогательства взятки в размере 3000 долларов США задержана председатель Тонского районного суда Ыссык-Кульской области «А.Г.Н.».

В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий, судья при получении указанных денежных средств через своего посредника была задержана и при личном обыске у Председателя Тонского районного суда Иссык-Кульской области «А.Г.Н.» изъяты денежные средства в сумме 2500 долларов США, остальные 500 долларов США были изъяты у посредника.

28 сентября 2024 года на основании решения Совета судей КР судья «А.Г.Н.» была привлечена в качестве обвиняемой и в отношении нее Первомайским районным судом г.Бишкек избрана мера пресечения в виде заключения под стражей в СИЗО ГКНБ КР до 17 ноября 2024 года.

В настоящее время ГКНБ КР проводятся дополнительные соответствующие мероприятия по установлению других причастных лиц.