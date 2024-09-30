В Токтогульском района пресечена деятельность активных членов радикального течения “Йакын Инкар”

ГКНБ КР в рамках уголовного дела по ст.331 ч.2 УК КР были задержаны 5 активных приверженцев запрещенного в Кыргызской Республике религиозно-экстремистского течения «Йакын Инкар». Указанные лица активно пропагандировали экстремистскую идеологию на территории Токтогульского района Жалал-Абадской области.

В результате проведенных обысков изъято большое количество экстремистской литературы, листовки с материалами экстремистского характера.

Указанные лица, в целях вовлечения в ряды РЭТ «Йакын Инкар» новых адептов на систематической основе занимались пропагандой экстремисткой идеологии среди местного населения.

Задержанные лица решением суда водворены в Учреждение № 53 г.Джалал-Абад на 1 месяц. По результатам проведенных профилактических мероприятий, задержанные граждане признали ошибочность выбранного ими религиозного направления и призвали граждан не поддаваться незаконным призывам членов РЭТ «Йакын-Инкар» с заявлением о недопустимости функционирования данной организации на территории КР, а также публично отречены от экстремисткой идеологии.

ГКНБ КР предупреждает граждан о предусмотренной уголовной ответственности за участие в деятельности запрещенных в КР экстремистских и террористических организаций.