ГКНБ: Пресечена деятельность устойчивой транснациональный преступной организации, состоящей из числа иностранных граждан и граждан КР

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Об этом сегодня сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела по ст.166 «Торговля людьми» УК КР пресечена деятельность устойчивой транснациональный преступной организации, состоящей из числа иностранных граждан и граждан КР, специализирующейся на незаконном усыновлении и вывозе несовершеннолетних детей за пределы КР с целью последующей их продажи.

Установлено, что в период с 2022 года по настоящее время указанная преступная организация путем различных манипуляций, подкупа и нарушений законодательства КР получала права на полное опекунство над детьми граждан КР, из социально уязвимых семей.

По результатам проведенных специальных следственно-оперативных действий и обысковых мероприятий, 20 сентября т.г. причастные лица задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время со стороны ГКНБ Кыргызской Республики продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других членов преступной организации и лиц, пострадавших от ее незаконной деятельности, а также лиц, оказывающих им содействие в преступной деятельности.

ГКНБ Кыргызской Республики предупреждает об уголовной ответственности за нарушение Конституционных прав граждан.