Незаконно продали 29 участков. В Сузакском районе выявлена коррупционная схема с земельными участками

В рамках продолжающейся работы по демонтажу коррупционных схем в системе органов МСУ, ГКНБ КР выявлена коррупционная схема, связанная с незаконной трансформацией, продажей и легализацией незаконно отведенных земельных участков на территории Атабековского айыл окмоту Сузакского района.

Установлено, что бывшие должностные лица данного айыл окмоту на протяжении 10 лет осуществляли незаконную продажу земельных участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) с использованием поддельных документов.

В преступную схему были вовлечены бывшие руководители Атабековского айыл окмоту, в том числе: «У.Х», заместитель айыл окмоту «М.Дж.», специалист по земельным вопросам «И.З», действующий спикер местного кенеша «А.Э.» и бывший ведущий специалист Сузакского районного управления по градостроительству и архитектуре «А.Р».

Указанные лица, используя поддельные документы и свои должностные полномочия, легализовывали правоустанавливающие документы (государственные акты) на захваченные земли.

В связи с этим, 4 сентября 2024 года в рамках досудебного производства, зарегистрированного по ч.1 ст. 336 УК КР были проведены обысковые мероприятия по местам жительства подозреваемых лиц, в результате которых обнаружены документальные материалы, подтверждающие о возможной причастности к преступлению.

К настоящему времени предварительно выявлено 29 земельных участков, расположенных на территории сел «Бек-Абад», «Кыргыз-Абад» и «Турк-Абад» Атабековского айыл окмоту, которые незаконно отводились и отчуждались с использованием поддельных документов. Участки расположены в стратегически важных местах вдоль межрегиональных автотрасс, внутренних дорог на главных улицах и в населенных пунктах, имеющих выгодное расположение для ведения бизнеса и предпринимательской деятельности. Стоимость каждого участка оценивается примерно в 1 миллион сомов.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по установлению дополнительных фактов незаконной продажи и подделки документов. В СИЗО ГКНБ КР водворены 5 человек до 4 октября 2024 года.

Ведется следствие.