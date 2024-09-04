Первый заместитель акима Кара-Суйского района Улан Батыров подозревается в незаконной выдаче земельных участков

ГКНБ КР задержан первый заместитель акима Кара-Суйского района Улан Батыров за причастность к незаконной выдачи земельных участков под ИЖС на территории массива «Ачы» айыльного аймака Датка Кара-Суйского района.

Установлено, что Улан Батыров (инициалы - «Б.У.А.») будучи главой айыльного аймака Шарк (ныне Датка) Кара-Суйского района, внес изменение в генеральный план и незаконно выдал земельные участки более 10 га на территории социальных объектов и ФПС массива «Ачы» айыльного аймака Датка.

30 августа 2024 года в рамках возбужденного уголовного дела по ч.3 ст.337 УК КР за причастность к организации незаконной выдачи земельных участков был задержан «Б.У.А.» и далее водворен в СИЗО ГКНБ КР, ведется следствия.