ГКНБ: В Токтогульском районе на баланс государства возвращены ряд ранее незаконно приватизированных соцобъектов и земельных участков

ГКНБ КР в ходе проведенных мероприятий в Джалал-Абадской области выявлены факты незаконной приватизации ряда социальных объектов и земельных участков.

Так, на баланс государства передан автовокзал «Токтогул», общей площадью 1,3 га, который в 2009 году в нарушении законодательства был продан по заниженной цене частному лицу. Рыночная стоимость автовокзала оценивается в 63 817 000 млн. сом.

Кроме этого, на баланс государства возвращен ранее незаконно приватизированный торговый комплекс площадью 2 342,8 м², расположенный в с.Торкен Токтогульского района. Рыночная стоимость данного комплекса составляет 4 155 000 сом.

На баланс мэрии г.Токтогул передан летний кинотеатр с земельным участком 1,49 га, расположенный на территории парка г.Токтогул имени А.Козубекова, рыночная стоимость которой составляет 73 610 455 млн. сом.

Наряду с этим, в государственную собственность возвращен земельный участок с многолетними насаждениями мерою 2 га, расположенный на участке «Тайбала-Кечуу» г.Токтогул Токтогульского района. Рыночная стоимость земельного участка составляет 7 млн. сом.

В настоящее время ГКНБ продолжается работа по выявлению и возврату на баланс государству незаконно приватизированных земельных участков и предприятий.