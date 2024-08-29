Граждане Египета и Узбекистана в Оше организовали медицинский центр – без разрешительных документов и лицензии

ГКНБ КР совместно с СПЭНМ УВД г.Ош в рамках проводимых мероприятий по противодействию каналу незаконной трудовой миграции, была выявлена и пресечена противоправная деятельность иностранных граждан, специализирующихся на оказании медицинских услуг гражданскому населению.

Установлено, что гражданка Республики Узбекистан «Э.О.А», 1984 г.р. с привлечением возможности гр. Египта «А.М.Е.», 1975 г.р., в частном доме г.Ош организовала оздоровительный центр «Ойдин», где предоставляла отдельные виды медицинских услуг (диагностика болезней внутренних органов, фитотерапия, хижама, массаж и др.) без разрешительных документов и соответствующей лицензии Министерства здравоохранения КР.

Материалы по указанному факту зарегистрированы в ЖУИ, проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия.

Работа в данном направлении продолжается.

В целях охраны здоровья населения, а также во избежание неквалифицированной медицинской помощи, ГКНБ КР рекомендует обращаться в медицинские организации, имеющие соответствующую лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданной уполномоченным государственным органом КР.