Задержан еще один сторонник узбекского криминального лидера Салимбая Абдувалиева - гражданин Кыргызстана

ГКНБ КР продолжает работу по борьбе с ОПГ, их финансированием и пресечением деятельности причастных к оргпреступности лиц на территории Кыргызской Республики.

Так, в ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий на основании зарегистрированного в АИС ЖУИ ЕРП материала, задержан гражданин КР “М.М.М.”, 1956 г.р., уроженец и житель г.Кызыл-Кия Баткенской области, который был вовлечен в криминальную деятельность объявленного в розыск со стороны ГКНБ КР лидера ОПГ Абдувалиева Салимбая (так называемого “Салим-бойвоча”).

Задержанный оказывал выражения почтительности, а также замечен на совместном фотографии вместе с ранее задержанным “З.Э.Т.”, 1978 г.р. за связь с С.Абдувалиевым в г.Ташкент РУз.

Для проведения следственных мероприятий, а также выяснения обстоятельств фактов встречи с лидером ОПГ РУз, задержанный доставлен в ГКНБ КР, где в результате проведенных соответствующих следственных мероприятий “М.М.М.” отрекся от криминальной идеологии, отметив о положительных тенденциях государственного развития и озвучил что поддерживает политику Президента Кыргызской Республики в борьбе с криминальными структурами.