Государству возвращен земельный участок бывшего автотранспортного предприятия в Ак-Талинском районе, стоимостью 45 млн сомов

В ходе проводимой работы по выявлению и возврату незаконно приватизированных земельных участков и предприятий, ГКНБ выявлен факт незаконного вывода земельного участка бывшего автотранспортного предприятия в Ак-Талинском районе Нарынской области общей площадью 2,30 га.

В 2003 году отдельные должностные лица государственных органов в сговоре с ответственными работниками акционерного общества, злоупотребляя должностными положениями, незаконно вывели в частную собственность земельный участок ОАО «Ак-Талаа АТП».

19 августа 2024 года указанный земельный участок оценочной стоимостью 45 млн сомов возвращен на баланс государства.