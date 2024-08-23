При попытке незаконной продажи крупной партии ртути задержан гражданин Кыргызстана

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению лиц, причастных к незаконному обороту ядовитых веществ задержан гражданин КР «Г.Ж.А.», 1967 г.р.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий получены данные о том, что отдельные лица планируют транспортировать крупную партию ртути из Баткенской области с целью сбыта на территории г.Бишкек.

В ходе проведения соответствующих мероприятий в рамках доследственной проверки на перевале «Тоо-Ашуу» Жайылского района Чуйской области у гражданина «Г.Ж.А.» при обыске автомашины обнаружено и изъято 40 кг ртути, которую последний планировал сбыть в г.Бишкек за 8 тыс. долларов США.

В настоящее время по данному факту ведутся следственно-оперативные мероприятия, в том числе с целью установления других причастных лиц к незаконному обороту ядовитых веществ.