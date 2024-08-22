ГКНБ КР: Земельный участок площадью 5 гектаров в Жети-Огузском районе возвращён в муниципальную собственность

Государственный комитет национальной безопасности продолжает работу по выявлению незаконно выведенных в частную собственность земельных участков и их возврату в государственную собственность.

В рамках этого, в Жети-Огузском районе, на территории Барскоонского айыльного аймака, был возвращён в муниципальную собственность земельный участок площадью 5 гектаров, стоимостью 35 миллионов 865 тысяч 868 сомов. Данный участок в марте 2024 года был незаконно выведен в частные руки, для туристического и рекреационного использования.

В рамках проведенного расследования, участок был возвращён в ведение айыл окмоту и восстановлен как муниципальная собственность.

ГКНБ продолжит активные меры по выявлению и предотвращению подобных коррупционных схем.