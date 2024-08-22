ГКНБ КР: По факту вымогательства взятки задержан старший следователь УВД Первомайского района

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проводимой системной работы по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений коррупционной направленности в органах внутренних дел 20 августа 2024 года во взаимодействии с СВР МВД КР, в рамках возбужденного ГСУ ГКНБ КР уголовного дела по факту вымогательства взятки в размере 8 тысяч долларов США, при получении 550 тысяч сом задержан старший следователь следственной службы ГОМ-8 УВД Первомайского района г.Бишкек капитан милиции «М.Н.М.».

Следствием установлено, что последний вымогал указанные денежные средства за переквалификацию статьи вменяемой родственнику заявителя по уголовному делу, находящемуся в производстве УВД Первомайского района на менее тяжкую.

Задержанный сотрудник в порядке ст.96 УПК КР водворен в ИВС-СИЗО ГКНБ.

В настоящее время ГКНБ КР проводится соответствующая работа по искоренению коррупционных проявлений в правоохранительных органах.