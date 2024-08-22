ГКНБ КР: В Сокулукского районе на баланс государства возвращена водонапорная башня, рыночная стоимость более 30 миллионов сомов

Государственным комитетом национальной безопасности Кыргызской Республики в рамках проводимой работы по выявлению и возврату незаконно приватизированных объектов социальной инфраструктуры государству, выявлен факт незаконной приватизации водонапорной башни в с.Военно-Антоновка Сокулукского района Чуйской области.

В рамках доследственной проверки установлено, что в 1998 году объект был незаконно приватизирован частным лицом «Ш.Д.К.». По итогам проведенных следственно-оперативных мероприятий, водонапорная башня, расположенная на земельном участке мерою 2443,75 м2 и полезной площадью 14, 1 м2 рыночной стоимостью 30 млн. 405 тыс. 970 сомов возвращена на баланс государства.

ГКНБ КР продолжается работа по выявлению и возврату незаконно приватизированных объектов государству.