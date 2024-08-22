В Таласской области пресечен незаконный ввоз крупнорогатого скота из РК в КР

ГКНБ КР в ходе оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление и пресечение контрабандной деятельности по линии государственной границы КР с РК на территории Таласской области пресечен незаконный ввоз крупнорогатого скота из РК в КР.

15 августа 2024 года на территории приграничного села Каинды Манассского района Таласской области в горной местности «Ак-Таш» сотрудниками ГКНБ КР совместно с ПС ГКНБ КР при незаконном перегоне КРС из РК в КР задержаны жители с.Сары-Булак Таласского района граждане КР Ш.К.Д., С у Б.

В настоящее время по данному факту ГКНБ КР начата доследственная проверка.