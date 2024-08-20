Возвращен на баланс государства земельный участок, стоимостью 470 млн. сомов

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению и возврату незаконно приватизированных объектов, выявлен факт вывода по заниженной стоимости земельного участка в Жайылском районе Чуйской области мерою 31,5 га ранее принадлежащего ОАО «Буудай».

Так, установлено, что в 2007 году отдельные должностные лица государственных органов в сговоре с отвественными работниками акционероного общества, злоупотребляя своими должностными полномочиями, а также имея доступ к информации по имеющимся объектам недвижимости находящихся в государственной собственности, в целях личного обогащения незаконно вывели земельный участок «Аэродром»расположенный на территории с.Ак-Башат Жайылского района Чуйской области размером 31,5 га со взлетно-посадочной полосой и складом для хранения ядохимикатов, а также другими строениями принадлежащее ОАО «Буудай» за 185 тыс. сомов.

При этом 14 августа 2024 года, по результатам проведенных следственно-оперативных мероприятий указанный земельный участок с оценочной стоимостью 470 млн. сомов возвращён на баланс государства.