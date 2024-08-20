В Москве арестован кыргызстанец - по подозрению в применении силы против полицейского

По версии следствия, инцидент произошел 16 августа на западе Москвы. В СК отметили, что мужчина отказался выполнять «законные требования сотрудницы полиции и применил насилие по отношению к ней».

В отношении кыргызстанца завели уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Других подробностей, а также возраст фигуранта дела в СК не сообщили.

Ранее в Москве полиция также задержала гражданина КР, подозреваемого в покушении на убийство бывшей сожительницы. В СК сообщали, что 22-летний кыргызстанец обвиняется в том, что несколько раз ударил ножом бывшую сожительницу «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».

В январе 2024 года в Генеральной прокуратуре Кыргызстана сообщали, что в российских тюрьмах отбывают наказание 1167 кыргызстанцев. При этом отмечалось, что 994 кыргызстанца из них отказались от перевода на родину.

Согласно данным Минтруда КР на май этого года, в России пребывают около 411 тысяч граждан Кыргызстана. По данным ведомства, раньше число кыргызстанцев, находившихся в России, составляло около 1 млн человек.

"Азаттык"