Рыночная стоимость свыше 52 миллионов сомов. В Кара-Суйском районе государству вернули незаконно приватизированный земельный участок

ГКНБ КР государству вернул земельный участок площадью 10,56 га на территории Ынтымакского а/а Кара-Суйского района стоимостью 52 млн. 800 тыс. сом.

Установлено, что ранее Кара-Кулжинским лесным хозяйством была выделена территория площадью 10,56 га для строительства детского лагеря на территории Ынтымакского а/а Кара-Суйского района.

Однако, в 1992 году детский лагерь был продан в Ошский табачный завод со всеми имеющимися инфраструктурами и оборудованиями с передачей на баланс Толойконского табакофермзавода (завод по переработке табачных изделий). При этом, указанный лагерь практически не функционировал и был заброшен.

В результате проведения комплекс соответствующих мероприятий на добровольной основе ОАО «Ош-Дюбек» передал указанный земельный участок на баланс государства.