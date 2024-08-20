ГКНБ КР: Выявлен факт незаконной приватизации Токмакского автовокзала

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению и возврату незаконно приватизированных государственных объектов, выявлен факт незаконной приватизации ОАО “Токмок ПАТП” (автовокзал), который в 1997 году был незаконно приватизирован частными лицами с разными долями участия.

При этом, госдоля составляла 30%, однако, какие-либо дивиденды от деятельности ОАО «Токмок ПАТП» государством не получены.

В ходе доследственной проверки указанные акционеры ОАО «Токмок ПАТП» признали факт незаконной приватизации автовокзала г.Токмок и добровольно передали указанный объект с земельным участком и административным зданием на баланс государства, рыночной стоимостью более 117 млн. сомов.