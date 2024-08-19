В городе Раззаков внезаконно выведенную в частную собственность земельный участок вернули государству

ГКНБ КР в рамках проводимой работы по выявлению нарушений земельного законодательства установлен факт незаконного вывода в частную собственность земельного участка на территории центрального парка им.С.Сыдыкова г.Раззаков общей площадью 0,053 га.

В настоящее время на указанном участке находится объект гостиничного бизнеса, а также функционирует частное дошкольное учреждение.

В рамках доследственной проверки владелец земельного участка добровольно вернул на баланс мэрии г.Раззаков земельный участок общей стоимостью 54 млн 859 тысяч сомов.

ГКНБ КР продолжаются соответствующие проверочные мероприятия по выявлению аналогичных фактов.