Экс-глава Минприроды Динара Кутманова и ее сын останутся в СИЗО до октября

ГКНБ задержал Кутманову 25 июля 2023 года. Спецслужба называла экс-чиновницу «ключевым идейным вдохновителем и основным организатором коррупционных фактов» в Минприроды.

В октябре 2023 года в Кыргызстан из Турции был доставлен ее сын Кемелбек. ГКНБ сообщал, что Кутманов вмешивался в работу министерства и получал откаты в размере 10% от финансирования проектов — порядка 24,5 млн сомов.

Кемелбек Кутманов был одним из истцов, которые в мае 2021 года обратились в суд требуя признать незаконным складирование отходов «Кумтор Голд Компани» на ледниках Давыдова и Лысый при разработке золоторудного месторождения Кумтор. Этот иск был одной из причин последующей национализации «Кумтора».

Источник - "Клооп"