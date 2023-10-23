Судья Свердловского районного суда заключен под стражу в СИЗО ГКНБ КР

ГКНБ Кыргызской Республики в ходе проведения плановой работы по пресечению коррупционных проявлений в судебных органах – по факту получения взятки в крупном размере водворен в СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики судья Свердловского районного суда города Бишкек А.А.А.

Как сообщалось ранее, 27 сентября 2023 года была заключена под стражу судья уголовной коллегии Бишкекского городского суда И.Н.А. по факту вымогательства денежных средств при содействии адвоката за оставление в силе приговора суда первой инстанции, не связанного с лишением свободы в отношении несовершеннолетнего, оставшегося без попечения родителей.

При этом, установлен факт получения взятки судьей Свердловского районного суда города Бишкек А.А.А. от близкого родственника, указанного несовершеннолетнего при посредничестве адвоката, а также при содействии помощника и секретаря судьи за вынесение приговора, не предусматривающего лишение свободы.

В целях закрепления доказательственной базы создания отмеченной коррупционной схемы по получению денежных средств от фигурантов уголовных дел, проведен комплекс следственно-оперативных мероприятий.

В результате чего, 20 октября 2023 года на основании решения Совета судей КР, судья Свердловского районного суда города Бишкек А.А.А., а также адвокат Ы.К.М. заключены под стражу.