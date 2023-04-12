Дело по Кемпир-Абаду. Улукбек Маматаев и Таалайбек Мадаминов отпущены под домашний арест

Сегодня, 12 апреля, Первомайский районный суд Бишкека отпустил под домашний арест активистов Улукбека Маматаева и Таалайбека Мадеминова. Их освободили из-под стражи в зале суда.

По словам активистов, им изменили меру пресечения до 20 июня 2023 года, отправив под домашний арест. Но они также считаются подсудимыми, уголовное дело не прекращено.

"На нас наложены некоторые ограничения, но мы считаем себя невиновными. Думаю, президенту донесли неверную информацию и произошло такое. Мы лишь боролись за водохранилище Кемпир-Абад, и такие лица должны нести наказание за неверную информацию", - сказал Маматаев.

Он добавил, что вышел под домашний арест по состоянию здоровья, так как недавно перенес операцию, а в СИЗО не было условий для лечения.

Мадеминов сказал, что также был освобожден из СИЗО по состоянию здоровья.

Источник - "Кактус"