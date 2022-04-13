В Бишкеке наркокурьера задержали на остановке с наркотиками

Сотрудниками СБНОН МВД КР в ноябре 2021 года была получена оперативная информация в отношении наркогруппировки занимающейся поставками крупных партий наркотических средств каннабисной группы в местах лишения свободы.

В ходе реализации которого успешно проведена специальная операция по ликвидации канала поставок и сбыта наркотиков каннабиснной группы в местах лишения свободы, а именно 19 марта 2022 года примерно 17:30 часов на пересечении улиц Жибек-Жолу и Алма-Атинской г.Бишкек прямо на остановке был задержан гражданин Д.Ш. по кличке «Шама». Установлено, что задержанный ранее судимый и неоднократно занимался поставками наркотиков в местах лишения свободы.

В ходе задержания при личном досмотре был обнаружен и изъят рюкзак зеленого цвета внутри которого находилось: 5 литровая пластиковая бутылка из под растительного масла, 2 литровая пластиковая бутылка из под кока-колы, внутри которых находилось светло-зеленое вещество в рассыпчатом виде, растительного происхождения, со специфическим запахом конопли, по признакам похожее на наркотическое средство «гашиш». Общий вес изъятого вещества составил 2 кг. 194 гр.

Задержанный водворен в СИЗО. Расследование продолжается.