В Бишкеке наркокурьера задержали на остановке с наркотиками

Сотрудниками СБНОН МВД КР в ноябре 2021 года была получена оперативная информация в отношении наркогруппировки занимающейся поставками крупных партий наркотических средств каннабисной группы в местах лишения свободы.
В ходе реализации которого успешно проведена специальная операция по ликвидации канала поставок и сбыта наркотиков каннабиснной группы в местах лишения свободы, а именно 19 марта 2022 года примерно 17:30 часов на пересечении улиц Жибек-Жолу и Алма-Атинской г.Бишкек прямо на остановке был задержан гражданин Д.Ш. по кличке «Шама». Установлено, что задержанный ранее судимый и неоднократно занимался поставками наркотиков в местах лишения свободы.
В ходе задержания при личном досмотре был обнаружен и изъят рюкзак зеленого цвета внутри которого находилось: 5 литровая пластиковая бутылка из под растительного масла, 2 литровая пластиковая бутылка из под кока-колы, внутри которых находилось светло-зеленое вещество в рассыпчатом виде, растительного происхождения, со специфическим запахом конопли, по признакам похожее на наркотическое средство «гашиш». Общий вес изъятого вещества составил 2 кг. 194 гр.
Задержанный водворен в СИЗО. Расследование продолжается.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!