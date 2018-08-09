Уязвимость в WhatsApp позволяет удалённо редактировать чужие сообщения и изменять автора

Уязвимость WhatsApp позволяет удалённо редактировать чужие сообщения, заявили эксперты.
Уязвимость WhatsApp позволяет удалённо редактировать чужие сообщения, заявили эксперты.
Эксперты в сфере безопасности в киберпространсте Check Point выявили уязвимость в протоколе мессенджера WhatsApp, который позволяет получать удаленный доступ к сообщениями жертвы. Об этом передает Tech Radar.
Отмечается, что если злоумышленник найдет данную уязвимость, то сможет редактировать текст сообщения другого пользователя, а также изменять автора. Это может спровоцировать волну фейковых новостей, опасаются специалисты.
Мессенджер WhatsApp популярен по всему миру. На данный момент он нассчитывает полтора миллиарда пользователей и каждый день там появляется более 65 миллиардов сообщений….
K-News
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