Уязвимость в WhatsApp позволяет удалённо редактировать чужие сообщения и изменять автора

Уязвимость WhatsApp позволяет удалённо редактировать чужие сообщения, заявили эксперты.

Уязвимость WhatsApp позволяет удалённо редактировать чужие сообщения, заявили эксперты.

Эксперты в сфере безопасности в киберпространсте Check Point выявили уязвимость в протоколе мессенджера WhatsApp, который позволяет получать удаленный доступ к сообщениями жертвы. Об этом передает Tech Radar.

Отмечается, что если злоумышленник найдет данную уязвимость, то сможет редактировать текст сообщения другого пользователя, а также изменять автора. Это может спровоцировать волну фейковых новостей, опасаются специалисты.

Мессенджер WhatsApp популярен по всему миру. На данный момент он нассчитывает полтора миллиарда пользователей и каждый день там появляется более 65 миллиардов сообщений….



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