Жена президента Бразилии бросилась в озеро, спасая собаку

Первая леди Бразилии Марсела Темер прогуливалась с сыном в саду президентского дворца, когда увидела в озере беспомощное животное. Им оказался питомец Марселы — джек-рассел-терьер по кличке Пиколи, сообщила BBC.





Первая леди Бразилии Марсела Темер прогуливалась с сыном в саду президентского дворца, когда увидела в озере беспомощное животное. Им оказался питомец Марселы — джек-рассел-терьер по кличке Пиколи, сообщила BBC.

Пес что-то увидел в воде и прыгнул в озеро, но не смог добраться до берега и начал тонуть. Испуганная Марсела прямо в одежде прыгнула в воду, чтобы спасти Пиколи.

Рядом находился охранник службы безопасности, который отказался спасать собаку. В итоге его уволили.



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