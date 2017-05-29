Массовое убийство в США: погибли дети и полицейский (фото)

В США мужчина по имени Вилли Кори Годболт застрелил 8 человек, в том числе заместителя местного шерифа и двух детей, передает NUR.KZ со ссылкой на The Clarion-Ledger.
Сообщается, что стрельба произошла в округе Линкольн. Тела трех женщин и помощника шерифа Уильяма Дарра обнаружили в городе Бог-Читто. Убитых мальчиков нашли в городе Брукхейвен.
Стрелявшего задержали. Он пояснил, что «хотел жить и любить свою семью, но ему не позволили это делать».
Сообщается, что Годболт приехал к своей бывшей жене, чтобы поговорить о детях. Тогда кто-то из родственников вызвал полицию. Узнав об этом, мужчина начал стрелять.
«Я не заслуживаю жизни, после того, что сделал», - признался задержанный.
Имена остальных погибших пока не разглашаются.
Источник - NUR.kz
Фото: clarionledger.com
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