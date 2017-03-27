Что же вчера было? – А люди перестали бояться

И первых рядах молодежь – студенты и даже старшеклассники.

Демонстрации и митинги в 82 городах.

Это должно было произойти. Они, похоже, и решат судьбу этой власти.



Да, вчера в России было горячо и весело. Волна протеста, прокатившаяся с Дальнего Востока, Сибири до самой Москвы и Санкт-Петербурга, была предсказуема, но неожиданна своей массовостью. Причем, похоже, и для власти, и для организаторов. Ну, что ж, накипело. Попробуем понять, что же произошло.



1. Протест в обществе действительно существует. И никакой Крым и «Великий план Путина» (никому так и не известный) не может сбить его. Множество факторов способствуют этому – обнищание населения, вызывающая коррупция власти, безумные попытки запретить все и всех, погружение в средневековое мракобесие.



2. Навальному удалось очень четко нащупать главную тему протеста – коррупцию. Тема падения доходов людей пока еще более или менее успешно блокируется лозунгами «надо затянуть пояса», «страна в кольце врагов», «сплотимся, товарищи, вокруг…». А вот коррупция и воровство всей чиновничей вертикали является мощнейшим раздражителем населения. Действительно, если «затянуть пояса», так всем....





3. Лозунг «Димон ответит» также весьма удачен. Поскольку, с одной стороны, является отражением очевидной всем коррупции одного из первых лиц страны. Все-таки 70 миллиардов рублей невозможно оправдать ни тем, что двадцать лет назад он был успешным юристом. Ни чрезвычайными бизнес-талантами его супруги. А с другой, этот лозунг не затрагивает нежных чувств тех, кто пока еще не созрел высказывать эти же обвинения Путину. Вероятно, это будет следующим этапом. А что? – Президентская кампания лишь только начинается. Зачем спешить и ходить с козырей?





4. Десятки тысяч человек по России выходили не в поддержку Навального. А против путинского ворья. Именно эта цель и сплотила их. Именно это и является прекрасным аргументом по поводу вопроса «Вы хотите разрушить Россию, вы против нашей страны?» - Нет мы очень любим нашу страну. Просто потому, что не считаем, что шайка воров во власти является синонимом России. Она без них сотни лет существовала, и уверен, продолжит жить. Отряхнувшись с брезгливостью.



5. Вчерашние события разрушили убеждение в том, что народ после Болотной запуган. И никто не будет рисковать. Будут. Десятки тысяч людей ясно сознавали вчера, на что они идут. А теперь их число только увеличится.



6. Ни на какие репрессии власть не пойдет, если увидит противостояние с десятками тысяч людей на улице. И начнет понимать, что по домам таких людей тоже пока еще сидит немало миллионов. Тут, ведь, арифметика простая. К активному протесту готовы 2-3 процента. Но все зависит от обстоятельств. То, что задержано около 1000 человек никого не должно обманывать. Как задержали, так и выпустят. Никуда не денутся. Когда поймут, что завтра выйдет еще больше.



7. Молодежь. Ее участие стало действительно приятным сюрпризом. Впервые вчера так ярко стало понятно, что сегодняшние школьники и студенты не обмануты поголовно нашистской пропагандой. Не оболванены промывкой мозгов по телевизору. А ясно и четко понимают, в какой стране они живут. Это должно было рано или поздно случиться. Ведь, студенчество всегда было двигателем любой революции против тирании. Вчера это стало очевидным.





8. Полиция не будет идти против народа. Она начнет колебаться ровно в тот момент, когда осознает, что против нее - народ. Одно дело – разогнать митинг сотни «гнилых интеллигентов». Другое - бить тысячи мужчин, детей, женщин. Да, они пытались делать это, пряча лица за масками. Но были и другие. И это ясный показатель:





9. «Нет войне» - это важнейшее требование народа и страны. Вчера оно было озвучено десятками тысяч голосов. Все прекрасно понимают, что война для нынешней власти – единственное средство отвлечь внимание людей. И пока эта власть будет командовать из Кремля, будут гробы с нашими солдатами. Будут тайные конфликты, жертвы и нищета.



10. Официальная журналистика России окончательно превратилась в проституцию. Независимо от оценки события, столь массовое происшествие в любой нормальной журналистике вышло бы на первые полосы. Повторю, независимо - нравится оно, или не нравится. Но ни один центральный телеканал даже не упомянул о вчерашних событиях. Коллеги, журналисты, а вам самим-то не стыдно? Ну, не будет это вечно продолжаться. Тут, ведь, как? Вспомните 1989-91 год. Таких случаев было много. Ведущий взял и сказал в прямом эфире, все что думал. Да, поднялся визг. Но через пару месяцев человек стал самым популярным и известным. Подумайте над этим.



11. Кроме силовых органов у власти нет никакой особой поддержки. Все эти педо-мото-банды «Ночных волков» Задостанова, поповские боевые отряды, ряженые казачки и прочие «великие и ужасные» мгновенно испаряются, как только видят, что их меньше. Так было всегда и везде. И в 1917 году черносотенцы, славные своими погромами беззащитных людей, сидели по погребам, дрожа от страха.



12. Большинство из вышедших на демонстрацию не испытывало никаких иллюзий относительно руководства страны. И лозунг «Путин вор», гремевший по всей Тверской, будет многократно повторен по всей стране. Время этому, похоже, приходит. Легко не будет, власть попытается сделать новый Болотный процесс, посадить десятки, запугать тысячи. Но вчера многие поняли: так будет не вечно.







Источник - p_syutkin