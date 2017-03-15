Офицеры ВМС США получали взятки в виде секс-вечеринок

В США адмирала и семерых офицеров обвиняют во взятках в виде секс-вечеринок



Адмирал США и еще семь офицеров обвиняются в США в коррупции, которая часто принимала форму секс-вечеринок с проститутками, сообщила газета Washington Post со ссылкой на документы федерального суда в Сан-Диего, штат Калифорния.

По делу проходят контр-адмирал Брюс Лавлесс, который служит в разведке ВМС США в Пентагоне, а также несколько капитанов ВМС и полковник морской пехоты в отставке. Обвинение заявило, что офицеры получали взятки от бизнесмена Леонарда Гленна Фрэнсиса из Сингапура, который работал по контрактам с Пентагоном.



Обвинение утверждает, что бизнесмен дарил офицерам дорогие подарки, поездки на курорты и услуги проституток. Фрэнсис ранее признал себя виновным в мошенничестве на десятки миллионов долларов при ведении бизнеса с ВМС США. Среди подарков в обвинительном заключении значатся часы стоимостью в 25 тысяч долларов, сигары по 2 тысячи долларов за коробку и коньяк по 2 тысячи за бутылку.

Кроме того, Фрэнсис устраивал "секс-вечеринки" для офицеров с флагманского корабля Blue Ridge 7-го флота США, утверждает обвинение.

Так, в ходе визита в 2008 году на Филиппины пять офицеров ВМС США участвовали в "многодневной вечеринке" с проститутками и выпили все запасы дорогого шампанского в фешенебельном отеле на общую сумму в 50 тысяч долларов. За это платил обвиняемый бизнесмен.



Кроме того, в 2007 году опять же в Маниле Фрэнсис оплатил дебош, в ходе которого "в сексуальных актах использовались исторические экспонаты", связанные с прославленным генералом Второй мировой войны Дугласом Макартуром, говорится в обвинительном заключении. Какие именно экспонаты использовались и как именно, не уточняется.

В обмен на подобные подарки офицеры предоставляли Фрэнсису секретную информацию, которая помогла его фирме выиграть контракты на десятки миллионов долларов.

Всего по данному делу проходит уже 27 обвиняемых, под подозрением оказалось более 200 человек.

РИА Новости.