В Узбекистане на химическом заводе прогремел взрыв, есть погибшие

Cоздана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия
На востоке Узбекистана в Фергане на АО "Ферганаазот", крупнейшем производителе азотных удобрений в стране, произошел взрыв, есть жертвы. Об этом сообщает МЧС республики, передает РИА Новости.
"23 февраля в 14.30 (17.30 время Астаны) при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются жертвы", — говорится в сообщении. Число погибших не уточняется.
По данным МЧС, создана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также оказанию всей необходимой помощи семьям пострадавших.
Nur.kz
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