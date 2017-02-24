В Узбекистане на химическом заводе прогремел взрыв, есть погибшие

Cоздана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия

На востоке Узбекистана в Фергане на АО "Ферганаазот", крупнейшем производителе азотных удобрений в стране, произошел взрыв, есть жертвы. Об этом сообщает МЧС республики, передает РИА Новости.

"23 февраля в 14.30 (17.30 время Астаны) при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Имеются жертвы", — говорится в сообщении. Число погибших не уточняется.

По данным МЧС, создана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также оказанию всей необходимой помощи семьям пострадавших.

Nur.kz