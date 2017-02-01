В США 17-летней девушке грозит пожизненный срок за изнасилование парня

Полиция города Сагино, штат Мичиган, США, арестовала 17-летнюю Лестину Смит за изнасилование 19-летнего парня.
Как утверждает следствие, 11 января девушка, угрожая ножом, заставила молодого человека заняться с ней вагинальным и оральным сексом.
Лестину обвиняют по двум статьям, причем обе они относятся к первой степени. Если суд признает ее виновной, то она может провести за решеткой весь остаток жизни.
17 января Смит предстала перед судом, а уже 18 января история приобрела массовую популярность в социальных сетях. Пользователей интересуют подробности произошедшего, учитывая, что насильником оказалась хрупкая девушка. Тем не менее, все подробности произошедшего пока держат в секрете.
Суд отклонил ходатайство адвоката задержанной о том, чтобы выпустить ее под залог.
На следующем заседании, назначенном на 3 февраля, в суде попытаются разобраться в мотивах, которые толкнули девушку на столь серьезное преступление.
Суд назначен на 3-е февраля, в настоящий момент семья девушки с помощью соцсетей пытается убедить всех в ее невиновности.
Стоит отметить, что схожий инцидент имел место в Дагестане. По данным Gamebomb.ru, две девушки решили изнасиловать 15-летнего парня за то, что он отправлял им пошлые СМС-сообщения.
Nur.kz
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