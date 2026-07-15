США и союзники усиливают давление на Иран: напряженность на Ближнем Востоке вновь растет

Бишкек, “Саясат.kg”. Ситуация на Ближнем Востоке остается одной из главных тем мировой политики.

После нового витка противостояния между США и Ираном Вашингтон объявил об ужесточении мер давления на Тегеран. Одновременно усилилось военное присутствие в районе Ормузского пролива - одного из ключевых маршрутов поставок нефти на мировой рынок.

Обострение уже отразилось на мировых энергетических рынках. Цены на нефть выросли до максимальных значений за последние годы, а аналитики предупреждают, что дальнейшая эскалация способна привести к перебоям в поставках сырья и усилению инфляционного давления во многих странах.