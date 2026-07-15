Азия готовится к засухе, неурожаю и дефициту воды

Бишкек, “Саясат.kg”. Страны Южной и Юго-Восточной Азии готовятся к серьезным климатическим испытаниям.

По прогнозам специалистов, усиление Эль-Ниньо может привести к продолжительным периодам экстремальной жары, сокращению количества осадков и ухудшению ситуации с водоснабжением.

Наибольшие риски ожидаются для Индии, Китая, Пакистана, Таиланда, Вьетнама, Индонезии и Филиппин. Власти уже предупреждают о возможном снижении урожайности риса, кукурузы и других сельскохозяйственных культур, увеличении риска лесных пожаров и росте цен на продукты питания.

Эксперты отмечают, что сильная жара может существенно увеличить потребление электроэнергии, создать дефицит воды в крупных городах и осложнить работу промышленности.