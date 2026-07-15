Эль-Ниньо набирает силу: миру грозят новые волны жары и климатические потрясения

Бишкек, “Саясат.kg”. Последствия Эль-Ниньо будут ощущаться не только в странах Тихоокеанского региона, но и в Европе, Азии, Северной и Южной Америке.

Метеорологические службы и климатологи предупреждают о высокой вероятности формирования сильного явления Эль-Ниньо во второй половине 2026 года.

По данным Всемирной метеорологической организации, вероятность его развития превышает 80%, а специалисты не исключают, что нынешний цикл может стать одним из самых мощных за последние десятилетия. На фоне глобального потепления это способно привести к новым температурным рекордам, масштабным засухам, лесным пожарам и перебоям в сельском хозяйстве сразу в нескольких регионах мира.

По оценкам ученых, последствия Эль-Ниньо будут ощущаться не только в странах Тихоокеанского региона, но и в Европе, Азии, Северной и Южной Америке. Эксперты считают, что ближайшие месяцы могут стать серьезным испытанием для мировой экономики, энергетики и продовольственной безопасности.