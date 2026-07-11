Мировые рынки внимательно следят за ценами на нефть

Бишкек, “Саясат.kg”. Стоимость нефти остаётся одним из главных факторов, определяющих настроение мировых финансовых рынков.

Инвесторы оценивают геополитические риски, связанные с конфликтами на Ближнем Востоке и в Восточной Европе.

Аналитики отмечают, что любые перебои в поставках энергоносителей способны привести к новому росту цен, что напрямую скажется на стоимости топлива и уровне инфляции во многих странах.

По мнению экспертов, ближайшие недели станут определяющими для энергетических рынков, поскольку сразу несколько международных факторов продолжают влиять на ситуацию.