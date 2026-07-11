НАТО подтвердило дальнейшую поддержку Украины

Бишкек, “Саясат.kg”. На саммите НАТО одной из центральных тем вновь стала ситуация вокруг Украины.

Руководство альянса подтвердило намерение продолжить военную и финансовую поддержку Киева, а также усилить сотрудничество в сфере противовоздушной обороны.

На фоне продолжающихся боевых действий лидеры стран НАТО подчеркнули необходимость дальнейшей координации действий союзников. Одновременно обсуждались вопросы увеличения оборонных расходов европейских государств и укрепления безопасности восточного фланга альянса.

Украинская сторона призвала партнёров ускорить поставки современных систем вооружения, отметив, что это остаётся одним из ключевых факторов сдерживания российских атак.