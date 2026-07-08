Слон-убийца преследует одну и ту же семью на протяжении 14 лет - трагичная история из Непала

Дхурбе начал нападать на деревни и убивать людей в 2010-м. С тех пор на его счету не менее 25 человеческих жизней, пишут СМИ.

Среди них отец и мать местного жителя Шаничара Боте – все произошло в 2012-м. После трагедии мужчина переехал в другую деревню, но 14 лет спустя Дхурбе напал на его дом и затоптал молодую невесту и внука.

"Мы думали, что, перейдя большие реки, будем в безопасности. Но спустя все эти годы тот же самый слон нашел нас снова, ворвался в дом и забрал мою невестку и маленького внука. Нам больше некуда бежать" - сказал Шаничара Боте.

После первых нападений на слона надели ошейник с геолокатором, но передатчик перестал работать. В 2012-м власти хотели убить животное, задействовали даже непальскую армию, но поймать слона не вышло - он на несколько лет скрылся на территории нацпарка Читван.

С 2019 года слон снова выходит в соседние с парком деревни. Власти привлекают армию и рейнджеров, чтобы отогнать животное обратно в лес.

РИА Новости