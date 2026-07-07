Россия и Украина наращивают удары перед саммитом НАТО

Бишкек, “Саясат.kg”. Саммит Североантлантического альянса проходит в эти дни в Анкаре..

За сутки до начала саммита НАТО в Анкаре боевые действия между Россией и Украиной резко обострились.

Российские войска нанесли массированный ракетно-дроновый удар по Киеву и другим регионам Украины, в результате которого погибли десятки мирных жителей, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. Украинские власти заявили, что одной из главных проблем остается нехватка современных систем противовоздушной обороны.

Одновременно Украина продолжает расширять географию своих ударов по российской территории. По сообщениям украинской стороны, беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Омске, а также ряд объектов топливной инфраструктуры. Киев утверждает, что подобные операции направлены на снижение возможностей российской военной логистики и сокращение нефтяных доходов России.

Военные аналитики отмечают, что обе стороны стремятся укрепить свои позиции перед возможными политическими решениями, которые могут быть приняты на саммите НАТО.