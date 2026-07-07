Мумбаи оказался под угрозой сильнейших ливней

Бишкек, “Саясат.kg”. Власти индийского мегаполиса Мумбаи объявили повышенный уровень готовности из-за проливных дождей

Власти индийского мегаполиса Мумбаи объявили повышенный уровень готовности из-за проливных дождей, вызванных муссонным циклоном.

По прогнозам синоптиков, в отдельных районах за сутки может выпасть рекордное количество осадков. Уже сейчас затоплены несколько дорог, нарушено движение общественного транспорта, а жителей призвали по возможности не покидать дома.

Экстренные службы работают в круглосуточном режиме, готовясь к возможным наводнениям и эвакуации населения из наиболее опасных районов.