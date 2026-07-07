Таиланд предупредил туристов из-за нестабильной ситуации на границе

Бишкек, “Саясат.kg” . Об этом предупреждает МИД страны.

Власти Таиланда выпустили новое предупреждение для иностранных туристов в связи с сохраняющейся напряжённостью в приграничных районах. Путешественникам рекомендовано воздержаться от посещения отдельных территорий, где продолжаются усиленные меры безопасности.

В Министерстве иностранных дел страны подчеркнули, что основные туристические направления продолжают работать в обычном режиме, однако призвали внимательно следить за официальными сообщениями и соблюдать рекомендации местных властей.

Эксперты отмечают, что новые меры направлены прежде всего на предотвращение возможных инцидентов и обеспечение безопасности иностранных граждан.