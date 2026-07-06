Саммит НАТО в Анкаре: главные ожидания

Бишкек, “Саясат.kg”. Лидеры Северо-атлантического оборонного альянса соберутся в Анкаре 7-8-июля этого года.

7-8 июля в столице Турции - Анкара - пройдет крупный саммит НАТО, на который съезжаются лидеры стран альянса и партнёров организации. Это уже 36-й саммит в истории НАТО, и он считается одним из самых важных за последние годы.

Главные темы встречи - безопасность Европы, поддержка Украины, рост военных расходов и укрепление оборонной промышленности стран альянса. Турецкие власти заявляют, что форум должен стать площадкой для согласования новых стратегических решений НАТО.

Особое внимание приковано к возможным переговорам между мировыми лидерами. СМИ сообщают, что в кулуарах саммита могут пройти отдельные встречи представителей США, Турции и Украины.

Для Анкары мероприятие стало крупнейшим дипломатическим событием последних лет. Город усилил меры безопасности: улицы перекрываются, работают десятки тысяч сотрудников полиции и военных, а небо над столицей контролируют системы ПВО и авиация.

Эксперты считают, что решения саммита могут серьёзно повлиять на международную политику и отношения между странами НАТО в ближайшие годы.