Азию ожидает экстремальная жара этим летом: Эль-Ниньо наступает

Бишкек, “Саясат.kg”. Лето 2026 года может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений

Учёные и метеорологи всё чаще предупреждают: лето 2026 года может стать одним из самых жарких за всю историю наблюдений. Главной причиной называют развитие мощного климатического явления Эль-Ниньо, которое уже начинает влиять на температуру океанов и атмосферу по всему миру.

По данным Всемирной метеорологической организации, вероятность формирования сильного Эль-Ниньо летом превышает 80%. Специалисты считают, что это может привести к длительным волнам жары, засухам и перебоям с электроэнергией в странах Восточной и Центральной Азии.

Особую тревогу вызывает ситуация в Китае, Южной Корее и Японии. Недавнее исследование учёных показало, что температура в этих регионах летом может значительно превысить норму. Эксперты предупреждают о риске сильных засух и перегрузки энергосистем из-за массового использования кондиционеров.

В Центральной Азии синоптики также ожидают климатические аномалии. Помимо жары возможны резкие ливни и нестабильная погода. В Кыргызстане и соседних странах уже обсуждают подготовку к возможным проблемам с водой и сельским хозяйством.

Климатологи подчёркивают, что нынешние экстремальные температуры связаны не только с Эль-Ниньо, но и с глобальным потеплением. По их словам, подобные волны жары постепенно становятся «новой нормой» для планеты.