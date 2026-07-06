Более 3 тысяч жителей Венесуэлы погибли при двух землетрясениях

Число погибших в результате двух землетрясений в Венесуэле выросло до 3342 человек, сообщает Reuters со ссылкой на данные властей.

Ранены были почти 16,5 тыс. человек, 17,3 тыс. венесуэльцев лишились дома.

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле 24 июня, произошло более 700 афтершоков. Сильнее всего пострадал город Ла-Гуайра к северу от столицы. Разрушения также зафиксированы в Каракасе, в штатах Миранда, Арагуа, Карабобо, Лара и Яракуй. По данным ООН, 50 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Источник - Коммерсантъ