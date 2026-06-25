Власти США запросили у Конгресса $672 млн на вывоз ядерных материалов из Ирана

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источник в Белом доме.

Администрация США запросила у Конгресса $672 млн на вывоз и утилизацию ядерных материалов из Ирана.

Как сообщает телеканал Fox News, выделяемые средства планируется направить в Министерство энергетики. Они пойдут на вывоз и ликвидацию иранских запасов гексафторида урана, высокообогащенного топлива для исследовательских реакторов, а также на финансирование верификационной деятельности США внутри Ирана.

Кроме того, бюджет покроет поддержку инспекций МАГАТЭ, усиление борьбы с контрабандой ядерных материалов и расширение операций Группы поддержки при чрезвычайных ядерных ситуациях (NEST) на Ближнем Востоке.

Сумма включена в более крупный пакет дополнительного финансирования в размере $80 млрд. Средства нужны Пентагону для покрытия расходов на военную кампанию «Эпическая ярость» против Ирана и восполнения запасов боеприпасов.

Министр обороны США Пит Хегсет уже проводит соответствующие брифинги для профильного комитета Палаты представителей, а официальный текст запроса поступит в Конгресс в ближайшие дни, отмечает Fox News.

Источник - "Коммерсанть"