Минфин США выдал лицензию на производство, поставки и продажу иранской нефти

США выдали генеральную лицензию на производство, поставки и продажу иранской нефти и нефтепродуктов до 21 августа.

«Все сделки, необходимые для производства, продажи и поставки или выгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов иранского происхождения, разрешаются до 0.01 по времени восточного побережья США 21 августа 2026 года», — указано в тексте документа, опубликованного управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов.

При этом разрешение не распространяется на юридические лица, зарегистрированные в Донбассе, Крыму, Новороссии, а также в КНДР и на Кубе.

Министр финансов США Скотт Бессент на своей странице в соцсети X написал, что лицензия выдана в связи с «продуктивными переговорами» в Швейцарии между делегациями Ирана и США.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, подписанным на прошлой неделе между Вашингтоном и Тегераном, Соединенные Штаты согласились отменить ограничения на экспорт иранской сырой нефти, нефтепродуктов и продуктов нефтепереработки, а также на все сопутствующие услуги, включая банковские операции, страхование и транспортировку, говорится в материале агентства.

Сделки, разрешенные в рамках генеральной лицензии, включают импорт сырой нефти, нефтехимической и нефтяной продукции иранского происхождения в США.

Напомним, ранее Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает, в частности, прекращение боевых действий и разблокировку Ормузского пролива. Меморандум подписан в электронном виде и вступил в силу.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/379013/