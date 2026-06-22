Зеленский заявил, что Украина увеличит дальность ударов по территории России

Владимир Зеленский заявил, что украинские дроны смогут преодолевать расстояние более 3 000 км и Украина будет увеличивать дальность ударов по территории РФ.

Как сообщает Oxu.Az, об этом президент Украины сказал в интервью "ТСН. Тиждень".

"Мы находимся на этапе, когда наш ОПК, наши Силы обороны, наше производство начали именно этот процесс - возвращение войны в Россию. Это будет. Они каждый день бьют нас, мы каждый день будем отвечать. Безусловно, с каждым днем наращивание будет.

Вчера мы нанесли ответный удар по НПЗ в Тюменском регионе. Если говорить прямо, на расстоянии 2 070 км наши дроны FP поразили их цель. Их маршрут составлял 2 500 км. Они будут летать на расстояние более 3 000 км - это новые дроны, хорошие дроны. Мы будем идти дальше. Потому что мы понимаем, где у них находятся все военные объекты, заводы, нефтяные базы, газовые хранилища и т. д. Нам нужно иметь средства поражения на большее расстояние, и мы это делаем", - добавил украинский лидер.

Как подчеркнул Зеленский, "в конце концов в этом году мы начали наносить им болезненные удары". По его словам, "это элемент справедливости, которой пока в отношении России в мире нет".