СМИ: Главы ИИ-компаний становятся новыми игроками в мировой политике

Руководители ведущих компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ) приняли участие в саммите "Большой семерки" (G7) во Франции наравне с главами государств.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Axios, это свидетельствует о стремительно растущем политическом влиянии технологического сектора.

По оценке издания, генеральные директора крупнейших ИИ-разработчиков больше не воспринимаются исключительно как представители бизнеса. Их предприятия формируют глобальную экономику будущего, цифровую инфраструктуру и системы безопасности, что автоматически делает их ключевыми участниками мировых политических процессов.

В число приглашенных на саммит лидеров индустрии вошли глава OpenAI Сэм Альтман, руководитель Anthropic Дарио Амодеи, генеральный директор DeepMind Демис Хассабис и основатель французской компании Mistral Артур Менш. На закрытых встречах с лидерами стран "Большой семерки" они обсудили вопросы регулирования технологий, международное сотрудничество и обеспечение технологического лидерства демократических государств.

В частности, Дарио Амодеи призвал западные страны избегать раскола и координировать усилия в сфере ИИ, чтобы сохранить геополитическое преимущество. Сэм Альтман, со своей стороны, выступил за создание международной площадки для выработки единых стандартов тестирования технологий и оценки рисков. Он подчеркнул, что стратегические решения о развитии ИИ не должны приниматься частными компаниями в одностороннем порядке - без участия государств и общества.

Эту позицию поддержал и Демис Хассабис, отметивший, что человечество находится на пороге новой эпохи, сопоставимой по значимости с крупнейшими историческими переломами. Глава DeepMind также высказался за формирование международного органа по стандартизации ИИ под эгидой демократических стран.

Как резюмирует Axios, происходящее указывает на контуры нового мирового порядка, в котором крупнейшие технологические корпорации по своему влиянию становятся сопоставимы с национальными государствами. Вопрос контроля над искусственным интеллектом окончательно перешел из сугубо технологической плоскости в геополитическую, поскольку напрямую определяет экономическую конкурентоспособность, национальную безопасность и международный баланс сил.