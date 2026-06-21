США предложили Ирану $6 млрд: раскрыто условие по ядерной программе

США предложили Ирану разморозить 6 млрд долларов в обмен на допуск инспекторов
Власти Соединённых Штатов готовы предоставить Ирану доступ к части замороженных средств в размере в обмен на возвращение наблюдателей ООН. Об этом пишет Axios.
Вопрос обсудят 21 июня 2025 года на технических консультациях в швейцарском Бюргенштоке.
По информации источников, Белый дом ждёт, что Тегеран пригласит инспекторов на атомные объекты, ранее пострадавшие от ударов США и Израиля. Первым шагом станет разблокировка счёта на шесть миллиардов долларов в Катаре.
Эти финансы разрешат потратить только на товары первой необходимости. В диалоге также участвуют представители Пакистана и Катара.
Источник - "МК"